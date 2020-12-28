По состоянию на 28 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 46 644 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 67 979 случаев заболевания COVID-19, 12 592 человека находятся под медицинским наблюдением, 54 333 пациента выздоровели, 1054 - умерли.По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4 385 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 030 374 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 17 849 человек умерли, 665 729 - выздоровели.