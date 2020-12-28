Представителям Вооруженных сил Украины в конце декабря 2020 года передали несколько десятков БПАК А1СМ «Фурия», их используют для разведки и корректировки огня артиллерии.

Об этом журналистам портала Defense Express сообщили представители компании «Атлон Авиа».БПАК А1СМ «Фурия» будут использовать артиллерийские подразделения бригад, с которыми у компании «Атлон Авиа» налажена тесная связь. Украинские войска уже несколько лет применяют комплекс компании в своих целях. Представители «Атлон Авиа» раскрыли некоторые характеристики «Фурии». Сообщается, что максимальная высота «Фурии» — 2500 метров, оперативный радиус — до 50 километров. Максимальная скорость «Фурии» — 140 километров в час. Авиационный комплекс имеет литий-ионный аккумулятор до 42 тысяч мА/ч. В компании «Атлон Авиа» выразили осторожный оптимизм, что при реализации следующих экспортных контрактов преодоления бюрократических и организационных препятствий будет осуществляться гораздо быстрее со стороны всех, кто принимает участие в этом процессе. Руководитель компании «Атлон Авиа» Артем Вьюнник сообщил, что предприятие смогло вовремя выполнить Государственный заказ на 2020 год.— Выполнение ДОЗ-2020 по сравнению с прошлым годами было существенно затруднено, как влиянием пандемии — потому зарубежные поставщики затягивали отгрузки комплектующих, так и тем, что в самой Украине принятия нынешнего ДОЗа произошло со значительной задержкой. На его выполнение оставалось лишь несколько месяцев. Это привело к значительной нагрузке на коллектив предприятия именно в конце года, при том, что часть нашей команды именно в это время вынуждена была пойти на карантин, учитывая COVID, — сказал Антон Вьюнник.Эффективность применения авиационных комплексов неоднократно была доказана в ходе военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Именно поэтому закупки комплекса «Фурия» — это один из доминирующих трендов при определении приоритетов для оснащения армии во многих государствах мира.— Как и все предыдущие годы, мы снова находимся в ситуации неопределенности и не можем спланировать рациональную загрузку наших производственных мощностей, — отметил глава компании.На сегодняшний день ВСУ сохраняет потребность в дополнительном комплектовании частей РВиА беспилотными комплексами авиационной разведки и корректировки огня. Руководитель компании «Атлон Авиа» отметил, что предприятие уже занялось разработкой нового беспилотного комплекса под названием «Гром». Этот комплекс будет гораздо мощнее предыдущих, он станет настоящим прорывом. На данный момент неизвестно, когда объявят дату тестов «Грома».