В январе получатся настоящие новогодние и рождественские каникулы. Один дополнительный выходной придется отработать.

В январе 2021 года украинцы традиционно отмечают Новый год и Рождество. Эти праздники имеют статус государственных и являются выходными днями.Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.Месяц начнется с трех выходных подряд – 1, 2 и 3 января в связи с празднованием Нового года.После них наступит короткая рабочая неделя, которая продлится с 4 по 6 января. Отметим, что рабочий день в предрождественскую среду, 6 января, будет сокращен на один час.Так как Рождество Христово попадает на четверг, 7 января, правительство распорядилось перенести рабочий день пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.Таким образом, рождественские "каникулы" продлятся с 7 по 10 января.Праздники в январе 2021 года:1 января – Новый год (официальный выходной)6 января – Сочельник7 января – Рождество Христово (официальный выходной)14 января – Старый Новый год (Щедрый вечер)19 января – Крещение Господне (Богоявление)20 января – День Автономной Республики Крым22 января – День Соборности и Свободы Украины25 января – День студента (Татьянин день)26 января – Всемирный день таможни, день работника контрольно-ревизионной службы Украины27 января – Международный день памяти жертв Холокоста28 января – День утверждения Государственного флага Украины29 января – День памяти героев Крут29 января – День работника пожарной охраны31 января – Международный день ювелира