В январе получатся настоящие новогодние и рождественские каникулы. Один дополнительный выходной придется отработать.В январе 2021 года украинцы традиционно отмечают Новый год и Рождество. Эти праздники имеют статус государственных и являются выходными днями.
Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.
Месяц начнется с трех выходных подряд – 1, 2 и 3 января в связи с празднованием Нового года.
После них наступит короткая рабочая неделя, которая продлится с 4 по 6 января. Отметим, что рабочий день в предрождественскую среду, 6 января, будет сокращен на один час.
Так как Рождество Христово попадает на четверг, 7 января, правительство распорядилось перенести рабочий день пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.
Таким образом, рождественские "каникулы" продлятся с 7 по 10 января.
Праздники в январе 2021 года:
1 января – Новый год (официальный выходной)
6 января – Сочельник
7 января – Рождество Христово (официальный выходной)
14 января – Старый Новый год (Щедрый вечер)
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
20 января – День Автономной Республики Крым
22 января – День Соборности и Свободы Украины
25 января – День студента (Татьянин день)
26 января – Всемирный день таможни, день работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
28 января – День утверждения Государственного флага Украины
29 января – День памяти героев Крут
29 января – День работника пожарной охраны
31 января – Международный день ювелира