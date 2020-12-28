Новую инициативу в социальных сетях запустили в Харькове для популяризации здорового образа жизни.

Харьковчанам предлагают во время занятий спортом, в зале или на свежем воздухе, отметить @kharkivsportcity в постах и историях в социальных сетях, используя хэштеги #яспортивнийхарків или #яспортивныйхарьков. Участники акции получат различные подарки.Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, цель такой акции - популяризировать спорт в городе Харькове.«В новом году мы ставим себе цель – сделать спорт в родном городе еще более популярным, чтобы физические нагрузки стали нормой для каждого харьковчанина. «Kharkiv Sport City» - это платформа для горожан, представителей власти, спортивных клубов и федераций. Это место, где каждый может выразить собственное мнение и получить помощь в организации и проведении спортивного мероприятия. Вместе мы стопроцентно сможем еще больше популяризировать здоровый образ жизни в Харькове!» - отметили в департаменте.