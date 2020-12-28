Все еще не решились избавиться от проводов и перейти на Bluetooth-гарнитуру? Предлагаем вашему вниманию подборку самых классных беспроводных моделей по версии stylus.ua.В ТОП попали Meizu наушники, Xiaomi и Soul.
Meizu EP52 Lite
Легкие (2,3 грамма) и мощные Bluetooth-наушники с динамическими излучателями и влагозащитой уровня IPX5 – идеальный вариант для тех, кто ищет недорогую, но при этом хорошую мобильную гарнитуру. Гибкий и приятный для кожи кабель совсем незаметен при носке, а удобные магниты позволят не потерять гарнитуру в самый насыщенный активный день.
В Meizu EP52 Lite используется ультразвуковая технология, позволяющая получить лучшее звучание. Наушники поддерживают быструю зарядку – заряжаются на 100% всего за 90 минут.
1More E1024BT Stylish Dual-dynamic Driver Wireless
Еще одни недорогие наушники от китайского производителя, но на этот раз не от Meizu, а от Xiaomi. Выбору покупателя предложено четыре расцветки: розовые, платиновые, зеленая мята и полуночный черный.
В устройстве используется двойной динамический драйвер с титановой + графеновой диафрагмой. Такая конструкция гарантирует превосходную звуковую детализацию с кристальными высокими, четкими средними и глубокими низкими частотами. Время автономной работы – 6 часов, при этом за 10 минут зарядки вы получите три часа воспроизведения музыки.
Xiaomi Mi Air 2S True Wireless
В новых наушниках от Xiaomi используется 2-ядерный процессор. Технология синхронной передачи данных одновременно передает звуковой сигнал на левый и правый наушник, она эффективно уменьшает количество задержек и лучше справляется с помехами.
Bluetooth-кодек LHDC оптимизировали специально для фирменного интерфейса MIUI, а в конструкции наушников переработали аппаратную часть. Чтобы настроить звучание под себя, можете использовать приложение XiaoAI для отдельного управления левым и правым наушниками.
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