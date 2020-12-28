Субсидии в 2021 году будут выдавать по новым правилам, в частности, управления соцзащиты прекратят личный прием граждан.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы Сніданок з 1+1 в понедельник, 28 декабря.По ее словам, заявление можно будет подать в местной громаде, по почте, или онлайн на официальном сайте или в приложении Дія.- Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям, - сказала Лазебная.При этом для тех трех миллионов человек, которые уже есть в программе, ничего не меняется.- Мы автоматически полностью переназначили около трем миллионам домохозяйств субсидии, - добавила она.Министр говорит, что Кабмин в 2020 году трижды пересматривал программу получения субсидий.- Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос, - пояснила Лазебная.Также получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это сделать будет и тем, кто стал безработным. Ведь теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.В свою очередь те граждане, которые раньше не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент.Украинцы, чьи родственники работают за границей, могут получить субсидии.- Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать, - резюмировала Лазебная.Ранее сообщалось, что украинцев - получателей соцпомощи ждут жесткие проверки. Обратившихся за получением социальной помощи проверяют и сейчас, но уже после назначения выплат.Также субсидии получат меньше украинцев. В следующем году повысят "минималку" до 6500 гривен, поэтому многие смогут платить за коммуналку без субсидий, считает министр финансов.