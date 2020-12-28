Женщина умерла на территории детского сада по ул. Бекетова в Харькове.

28 декабря около 8.20 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Бекетова у детского сада внезапно умерла 60-летняя женщина.По адресу выезжала следственно-оперативная группа и медики, которые констатировали смерть женщины. Тело умершей направлено в морг. Информация внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции. По словам очевидцев, женщина привела внучку в садик, после чего ей стало плохо, и она скончалась.