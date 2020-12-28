Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо.

Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Internationale Politik, которое было опубликовано в понедельник, 28 декабря.По словам главы МИД Украины, этими принципами Киев не поступится в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.Он также отметил, что мирный договор с Россией будет достигнут дипломатическими методами. При этом Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов.- Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии, - подчеркнул Кулеба.Он также исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир.- Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслим только в рамках Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей. Но мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы - например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине, - подчеркнул Кулеба.Он также добавил, что после деоккупации внешний курс Украине не изменился и ее "членство в евроатлантическом Западе необратимо".