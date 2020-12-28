Временно исполняющей обязанности ректора Харьковского национального университета искусств им. Котляревского назначена Наталья Говорухина.Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Как пишет "Объектив", информацию подтвердили и в университете.
- 23 декабря у Татьяны Борисовны Веркиной, которая возглавляла наш университет 17 лет, закончился контракт. И, в соответствии с приказом, меня назначили до выборов, – рассказала Говорухина.
По ее словам, когда проведут выборы ректора, пока не ясно. В связи с пандемией COVID-19 их организацию приостановили.