Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Придется старательно держать язык в узде, а то он такого наплетет... Завтра подумайте, на какую лошадь ставить. Проблема явно не в том, что вы действуете неправильно – не к тому объекту усилия прикладываете.Мир будет именно таким, каким вы желали бы его видеть, — в пределах возможного, разумеется. Пользуйтесь этим на всю катушку. Завтрашний день принесет массу сил и энергии, однако используйте это богатство с умом.Если не согласны с чем-то — не молчите, скажите вслух. Впоследствии это очень пригодится, даже если сейчас вас и не послушают. Завтрашний день может принести состояние спокойной радости и уверенности в себе.Всякие поиски чего бы то ни было превратятся в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны. Завтра можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Есть надежда, что здравый смысл возобладает.Грань между сценой и залом сотрется — из простого зрителя вы вдруг станете актером. И свою роль надо сыграть наилучшим образом. Завтра можете свернуть горы, только не стоит перетруждаться.Вы будете той скалой, что прочно стоит посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой. Завтра, вы, кажется, сумеете испортить настроение себе и окружающим.В цене будут ваши уши, готовые выслушать, и голова, которая в нужный момент кивнет. Завтрашний день стоит прожить так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент.Хорошее время для интеллектуальных занятий. Вот и займитесь ими, чтобы мозги не заржавели. Завтра близкие люди будут на удивление лояльны по отношению к вашим действиям и внимательны к словам.Если так уж охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц. Завтра, если очень захотите, сможете совершить маленькое чудо. Только не надо под ним подписываться.Если любите ходить по магазинам — наступает ваше время. Только внимательно читайте ценники. Там много интересного. Не позволяйте себе попадать под влияние первой попавшейся идеи, она вряд ли того стоит.Если кто-то ожидает, что вы будете выполнять его распоряжения, он крупно ошибается. Вы сами готовы стать командиром. Завтра многие вещи будут удаваться. Однако нужно быть более настойчивым.Если вас мучает чувство неудовлетворенности, будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это радикальным способом. Завтра, как ни странно, может быть удовлетворена практически любая ваша просьба, даже дерзкая.