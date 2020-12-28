События В Сети показали автоёлку в Харькове во всей ее красе (видео) Вечерний Харьков 18:54 128 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Видео Харьковской Авто Ёлки 2021», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В Харькове прошел хореографический фестиваль На Северском Донце нашли тело: установлена личность погибшего В шоу Холостяк главным героем станет харьковчанин БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове прошел хореографический фестиваль События 20:15 Лента новостей В Харькове прошел хореографический фестиваль 20:15 На Северском Донце нашли тело: установлена личность погибшего 20:01 В шоу Холостяк главным героем станет харьковчанин 19:31 Парк Горького потратит более полумиллиона на декоративные скульптуры 19:30 В Харькове тройное ДТП: образуется гигантская пробка 19:24 Астропрогноз на 29–30 декабря 2020 г. 19:20 Украинцев лишили льготы по оплате первых 100 кВт-ч электроэнергии 19:02