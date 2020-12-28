Правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в понедельник с доработкой в Секретариате Кабмина.Таким образом, Кабмин отменил льготный тариф на первые 100кВт-ч электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-ч.Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВ-ч с НДС и продажу "Энергоатомом" э/э в рамках ПСО по двусторонним договорам "Гарантированному покупателю" по цене 150 грн/МВт-ч", – представил проект изменений в постановление № 483 глава Минэнерго Юрий Витренко.По его словам, проект разработан с целью обеспечения финансовой стабильности на рынке э/э в следующем году и устойчивой работы энергетических предприятий, задействованных в выполнении спецобязательств - "Энергоатома", ЧАО "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго".Кроме того, он особо обратил внимание, что это решение принимается во избежание стремительного повышения цен на электроэнергию с 1 января 2021 года. "Если правительство не принимает это решение, а действие нынешнего ПСО истекает с 1 января следующего года. То цена на электроэнергию будет формироваться по рыночным механизмам, и это приведет к ее повышению как минимум в 2,5 раза", – отметил Витренко.В то же время он подчеркнул, что сейчас Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования на рынке электроэнергии.Как сообщалось, население оплачивало первые 100 кВт-ч по цене 0,9 грн/кВт-ч.Согласно действующему ПСО, Энергоатом для обеспечения населения продает около половины своей электроэнергии по 10 грн/МВт-ч.