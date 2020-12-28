В Балаклейском районе, на реке Северский Донец нашли тело 62-летнего мужчины.
Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил вчера, 27 декабря в 12:45 в Балаклейский районный отдел ГСЧС в Харьковской области.
На место происшествия прибыла водолазная группа, которая и вытащила тело погибшего на берег реки.
По предварительным данным, мужчина провалился под лед. Погибший мужчина 1958 года рождения, житель пгт Андреевка Балаклейского района.
Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила.
На место происшествия прибыла водолазная группа, которая и вытащила тело погибшего на берег реки.
По предварительным данным, мужчина провалился под лед. Погибший мужчина 1958 года рождения, житель пгт Андреевка Балаклейского района.
Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила.