В Балаклейском районе, на реке Северский Донец нашли тело 62-летнего мужчины.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил вчера, 27 декабря в 12:45 в Балаклейский районный отдел ГСЧС в Харьковской области.



На место происшествия прибыла водолазная группа, которая и вытащила тело погибшего на берег реки.



По предварительным данным, мужчина провалился под лед. Погибший мужчина 1958 года рождения, житель пгт Андреевка Балаклейского района.



Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила.