Зарегистрироваться для прохождения пробного ВНО можно на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования с 5 до 19 января 2021 года

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.Тестирование состоится 10 апреля.



Пробное ВНО будет платным, цена будет варьироваться от 195 до 255 грн.



В Минобразовании отметили, что в 2021 году из-за эпидемиологических ситуации в стране каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.



Список предметов для участия в пробном ВНО: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки.



Результаты тестирования появятся на информационных страницах участников 16 апреля.

