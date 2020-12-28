На севере Германии в ходе кампания по вакцинации против коронавируса восемь медиков дома престарелых получили передозировку вакцинами Pfizer

Медикам дома престарелых ввели в пять раз больше рекомендуемой дозы вакцины, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



Власти района Ворпоммерн-Руэген заявили, что четыре медика дома престарелых города Штральзунд госпитализировали после появления гриппоподобных симптомов.



"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот отдельный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не испытают серьезных побочных эффектов", - говорится в заявлении главы округа Стефана Керта.



Напоминаем, в Германии вакцинация началась 26 декабря.



Одной из первых в Германии получила вакцину от коронавируса 101-летняя женщина в доме престарелых в Саксонии-Анхальт.