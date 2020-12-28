Защитник Антон Братков, полузащитник Роман Толочко и нападающий Владимир Коробка отныне не являются игроками харьковского клуба.Как сообщили на официальном сайте команды, Антон Братков и Владимир Коробка стали игроками клуба 18 сентября этого года и в футболке "желто-синих" за это время провели по девять поединков. Роман Толочко присоединился к команде в конце августа и принял участие в трех матчах.
«Руководство ФК «Металлист 1925» благодарит ребят за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры»,- сообщается публикации.