Международная организация по миграции на Контрактовой площади в Киеве провела акцию "Закрывайтесь маской, а не в себе"

Об этом сообщили на официальной странице "Международной организации по миграции" в социальной сети Facebook.



В рамках акции на площади установили арт-инсталляцию в виде гигантской медицинской маски. Ее цель - напомнить о важности психического здоровья в условиях пандемии коронавируса.



При этом организаторы отметили, что не собираются устанавливать никакие рекорды.