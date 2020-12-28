Компания «Ромб+», стала победителем тендера на строительство современного онкологического центра.Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, Департамент капитального строительства Харьковской областной государственной администрации заключил соглашение с ООО «Ромб+» на строительство нового онкоцентра стоимостью 737 миллионов 750 тысяч гривен.
Согласно данным из открытых источников, до этого момента компания победила лишь в двух тендерах на общую сумму 323 тысячи гривен. 124 из них - прокат транспортных средств с водителем, а 198 - строительство дороги в селе Малечковичи во Львовской области.
Кроме того, как сообщает youcontrol, в собственности фирмы находится здание на улице Шевченко, 317 во Львове. В нем также находится СТО. Этот же адрес является юридическим адресом компании.