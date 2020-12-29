В Харькове, 29 декабря, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в КП «Харьковводоканал»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Симферопольская (ч/с), пер. Болгарский, 3, ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29.12.20 г.



А также:



Киевский район:

ул. Костомаровская, 14 (п. №1) до 20:00 29.12.20 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (п. №3, стояк) до 20:00 29.12.20 г.



Немышлянский район:

пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29.12.20 г.



Основянский район:

ул. Плехановская, 2/5 (п. №3, стояк) до 20:00 29.12.20 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13 до 20:00 29.12.20 г., ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк) до 20:00 30.12.20 г.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 29.12.20 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 66-в, ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 29.12.20 г.





