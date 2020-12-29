​В суд направлен обвинительный акт по отношению к 39-летнему жителю Житомира, который под видом подростка совращал 11-летнюю школьницу

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.



Установлено, что июле 2019 года мужчина под видом 13-летнего подростка зарегистрировался в соцсети "Likee", где начал общаться с 11-летней девочкой. Злоумышленник обсуждал с девочкой сексуальные темы, заставлял ее снимать себя на видео и отправлять ему.