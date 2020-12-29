Мужчина погиб во время пожара, вспыхнувшего в частном доме в пгт Орелька Лозовского района

Как сообщили спасатели, Вызов поступил 28 декабря в 18:52



Когда спасатели прибыли на место, горела летняя на площади 20 кв.м.



В результате пожара погиб 44-летний мужчина.



В 19:47 пожар был локализован, а в 20:24 - полностью ликвидирован. Причину пожара выясняют специалисты