Причину пожара выясняют специалисты

Об этом сообщили спасатели. Вызов о пожаре поступил 28 декабря в 16:22.



Когда спасатели прибыли на место в с. Искра Изюмского района в доме горели две комнаты на площади 30 кв.м.



Во время ликвидации пожара было обнаружено тело 78-летней хозяйки дома.



В 16:54 огонь удалось локализовать, в 20:36 - ликвидировать.





