При проверке выяснилось, что груз на границу прибыл без необходимых документов

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Задержали 18 тонн хурмы из Грузии на таможенном посту "Харьков-автомобильный" государственные фитосанитарные инспекторы.



Груз прибыл без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам. К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.