Дело о неправомерной выгоде направлено в суд.

Правоохранители закончили досудебное расследование в отношении директора Департамента капитального строительства Андрея Винниченко, который подстрекал человека к предоставлению неправомерной выгоды.Чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Услуга чиновника обошлась предпринимателю в 1 миллион 320 тысяч гривен.Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 в., Ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины.Деньги нашли на рабочем месте чиновника правоохранители в ходе следственных действий и обысков 4 августа