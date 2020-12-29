В Харьковской области во время новогодних праздников для автомобильного сообщения будет работать только один пункт пропуска "Гоптовка - Нехотеевка"

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.



Для авиасообщение будет работать пункт пропуска "Аэропорт Харьков" (ул. Ромашкина, 1).



Пассажирское железнодорожное сообщение через пункт пропуска "Казачья Лопань — Долбино" (пункт контроля на станции "Харьков — пассажирский") не осуществляется.