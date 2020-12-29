По данным СБУ, предварительный ущерб нанесенный государству составляет почти 1 миллион гривен

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из харьковских госпредприятий, которое входит в концерн, незаконно сдавали в аренду недвижимость, сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



Установлено, что в мае 2019 года они передали коммерческой структуре производственные помещения завода и открытую площадку общей площадью более 1000 квадратных метров. Еще почти 700 метров были арендованы вообще без документального оформления.



Согласно действующему законодательству, договор аренды должен быть обязательно согласован с Фондом государственного имущества для определения его реальной стоимости. В государственный бюджет должно поступать 30% от суммы.



Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.