А в Украине празднуют "День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины"

День Виолончели - это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов, который отмечается ежегодно 29 декабря.



Православные в этот день чтят память святого Аггея.



День ангела отмечают: Александр, Данила, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Ростислав, Анжела