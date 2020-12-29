Квартира по наследству или работающий за границей сын уже не являются препятствием для назначения субсидии – Кабмин упростил получение государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Какие еще «поблажки» получили харьковчане?

Сын за границей – не помеха

Подаренное жилье без субсидии не оставит

Физлицам-предпринимателям «простили» ЕСВ

В последнем месяце уходящего 2020 года Кабмин принял два постановления, которые упрощают получение субсидий.– Решением правительства от 16 декабря была предоставлена возможность получать субсидию тем домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом – в странах, с которыми у Украины нет договора о социальном обеспечении, – поясняет «Вечернему Харькову» начальник начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий областного Департамента социальной защиты населения Ольга Балева. – Речь также о тех, кто находится за границей в период ухода за ребенком до трехлетнего возраста.Раньше такие семьи могли претендовать на субсидию только в том случае, если работая в странах, с которыми Украина не заключила договор, член семьи уплачивал единый социальный взнос (ЕСВ) в Украине.Если же человек работает в стране, с которой Украина имеет договор о социальном обеспечении, для его семьи проблем с назначением субсидии не было и ранее.– Сейчас уже не важно, есть ли договор – субсидия в любом случае будет назначена. Единственное – необходимо предоставить подтверждение официального трудоустройства за границей, – уточняет Ольга Балева.В случае, если человек работает за рубежом неофициально, его семья субсидию не получит.– Чтобы семья могла получить помощь в оплате коммунальных услуг, «заграничный» член семьи может заключить договор добровольного страхования и оплачивать ЕСВ. Только в таком случае домохозяйство получит право на субсидию, – говорит чиновник. – Мы за легализацию труда и за то, чтобы работающие граждане впоследствии имели право на пенсионное обеспечение.Этим же решением правительства – от 16 декабря 2020 года – предоставлено право на получение субсидии на общих основаниях (то есть без решения комиссии) гражданам, которые приобрели право собственности на жилье или другое имущество стоимостью более 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией. Но не путем покупки (для покупки ограничение остается), а вследствие наследования или подарка.– Это серьезная помощь, потому что действительно есть много случаев, когда люди вступают в право наследования жилья или какого-то другого дорогостоящего имущества и теряют право на субсидию, – отмечает специалист.Новации, принятые 16 декабря, уже вступили в силу и применяются еще с 1 ноября.– Гражданам, которым уже определено право на госпомощь, мы назначали субсидию автоматически. А если граждане обратились к нам с 1 ноября и по разным причинам им было отказано, то сейчас все это будет пересмотрено именно с учетом норм последнего постановления Кабмина и всем, кто по новым нормативам уже имеет право на субсидию, она будет назначена с 1 ноября, – уточняет Ольга Балева.23 декабря 2020 года правительство внесло еще некоторые уточнения в порядок назначения субсидий.– Касаются они граждан, которые осуществляют уход за человеком с инвалидностью I группы. Согласно нововведению, теперь в доход им зачисляются фактически полученные доходы. Это очень важно, потому что ранее среднемесячный доход лиц, достигших 18 лет, рассчитывался исходя из размера одной минимальной зарплаты, даже если они указывали, что не получали доходов или что доходы были меньше. Ведь на самом деле за уход люди получают совсем небольшие суммы – 34 гривны, восемь гривен бывает, – говорит Ольга Балева.Кстати, при назначении государственной социальной помощи малообеспеченным и помощи на детей одиноким матерям также будет учитываться в среднемесячный совокупный доход фактически полученные такими лицами доходы.Разрешено также принимать решение о назначении жилищных субсидий, государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и пособий на детей одиноким матерям лицам, которым предоставляется помощь по частичной безработице на период карантина, без уплаты ими или за них единого социального взноса.– На период карантина некоторые граждане освобождены от уплаты ЕСВ. В частности, это касается ФЛП. Для них тоже сделали такую поблажку: если они были освобождены от уплаты ЕСВ, им все равно может быть назначена жилищная субсидия, – уточняет Ольга Балева.