Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос предлагает законодательно закрепить возможность для призывников проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны без отрыва от места постоянного проживания.

Об этом он рассказал в интервью НВ.Кривонос настаивает на том, что такая возможность должна быть закреплена в законопроекте О территориальной обороне (№ 4504), соавтором которого он является. Соответствующий законопроект был подан в парламент 16 декабря.— Сейчас использование срочной службы в вооруженных силах это в большинстве случаев служба рабов, которых используют не по назначению, а как подразделение обеспечения. К сожалению, ситуация такова. Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: а убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты, — сказал Кривонос.Вместо такой службы Кривонос предлагает разрешить мужчинам призывного возраста нести службу в батальонах территориальной обороны без отрыва от дома и работы, проходить подготовку в выходные дни.— В течение первых трех лет человек, который не имеет абсолютно никакой подготовки — проходит обучение [в батальоне территориальной обороны по месту жительства в выходные дни] и получает в конце военно-учетную профессию, а потом еще два года он опять же за счет своих выходных — 45−48 суток в год — проходит службу, отдает то, что в него вложено. Это нормально? Нормально. Потому что мы должны получить от такого человека отдачу. Это достаточно мотивирует людей, — подчеркнул Кривонос.Кроме того, в законопроекте предусматривается право мужчин, которые прошли соответствующую военную подготовку и служат в батальонах территориальной обороны, держать дома оружие.— Наш законопроект предлагает разрешить иметь оружие обученному проверенном и подготовленном личному составу территориальной обороны для хранения дома. И это нормальная позиция. Потому что эти люди проверенные, подготовленные, оружие хранится в сейфах под сигнализацией в соответствии с требованиями действующего законодательства, — добавил он.