Газовщики грозятся прекратить газоснабжение потребителей – с нового года школы и больницы Харьковской области рискуют остаться без голубого топлива, поскольку вновь созданные районы до сих пор не заключили договоры с газовыми компаниями.

В 2020 году в Харьковской области проведена административная реформа по реорганизации районов области и образованию новых громад. Однако, по словам специалиста управления внешних коммуникаций АТ «Харьковгаз» Ольги Грабо, по состоянию на 28 декабря объекты бюджетной и социальной сфер новосозданных районов не заключили договоры на распределение и поставку природного газа в 2021 году. В то же время, условиями действующего законодательства запрещен отбор газа потребителями из газораспределительной системы при отсутствии договоров и выделенных номинаций. То есть, АО «Харьковгаз» будет вынуждено прекратить газоснабжение потребителям.– Компания осуществляет распределение природного газа всем категориям потребителей при наличии у них договоров на распределение (доставку) и поставку газа. Новообразованные в ходе реформы субъекты, на балансе которых находится газопотребляющее оборудование, до сих пор не обратились в газовую компанию для документального оформления услуг распределения на 2021 год, – говорит Ольга Грабо. – Также у оператора газораспределительных сетей отсутствует информация о наличии договоров у новообразованных субъектов с поставщиком газа.По словам Ольги Грабо, такая неопределенность со стороны руководства вновь созданных районов чревата тем, что уже с семи часов утра 1 января 2021 без газоснабжения останутся школы, больницы и все бюджетные организации.– Чтобы не допустить энергетического коллапса в области, органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки выполнить условия действующего законодательства и заключить договоры распределения природного газа с АО «Харьковгаз», договоры на поставку газа, получить выделенные поставщиком номинации, – говорит специалист.Со своей стороны в АО «Харьковгаз» сообщили о критической ситуации в Харьковской области и обратилось за помощью в ее урегулировании в областную госадминистрацию, Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны Украины.