19-летний житель Киева ходил по центру Львова в советской армейской ушанке с кокардой виде серпа и молота на фоне красной звезды.

Публичное использование символики советского тоталитарного режима в Украине запрещено, поэтому правоохранители изъяла шапку и зарегистрировала уголовное производство, сообщили в полиции Львова.Сообщение о том, что в кафе на улице Валовой в центре города находится мужчина в шапке с советской символикой, поступило в полицию в 16:30 понедельника, 28 декабря. Полицейские, которые прибыли по вызову, установили личность правонарушителя и изъяли у него ушанку.По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической и нацистской символики и пропаганда идеологии коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Статьей предусмотрено наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.Об инциденте сообщил также Антон Орестович на своей странице у Facebook. Сообщение о преступлении сделал он вместе с участником боевых действий Игорем Шолтисом. Орестович опубликовал видео общения полиции с киевлянами, один из которых пришел в кафе в советской ушанке.Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая 2015 года. Законом были внесены изменения в Уголовный кодекс, которым теперь предусмотрена ответственность за изготовление и распространение коммунистической и нацисткой символики.Государственную символику Третьего Рейха, СССР и союзных республик, а также партийную символику КПСС и НСДАП запрещено производить, а также публично использовать. Запрет не распространяется на изданные до 1991 года документы, оригиналы боевых знамен, музейные экспозиции, частные коллекции, объекты антикварной торговли, научные исследования, созданные до 2015 года художественные произведения, государственные награды, которые выдавались до 2015 года, и места захоронений.