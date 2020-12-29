Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На Центральном рынке сегодня предпраздничная суета - люди спешат купить продукты для новогоднего стола. Филе семги в среднем стоит 240-250 гривен за кило, мясо -100-120 гривен/ кг, грибы - 50-55 гривен/ кило, сыр - 150-250 гривен за килограмм, красная икра - 150 грн. за 100 граммов, мандарины - 35 грн/кг, помидоры, огурцы - 80-100 грн/кг. , виноград - 100 грн/кг», сказано в комментарии к выложенному видео.«Огурцы солёные 40 - 60 гр/кг, масло подсолнечное - 40 гр/л, щучья икра 200гр банка 112 г, яйца 36 гр десяток, а про свинину и сало хозяйка расскажет на видео», говориться в подписи к другому видео.