Новый год – на пороге, а вы еще не выбрали подарок самому родному и близкому человеку? Коробка конфет, торт, рамочка для фотографий... Все это неплохо, но не волшебно, без души и вряд ли запомнится. А ведь маме, теще и свекрови можно подарить настоящие чудеса.

Например, билеты на спектакль, поход на выставку в музей или посещение премьеры классной киноновинки. Если ваша мама, теща или свекровь уважает культурный досуг – почему бы не порадовать ее таким подарком?Молодой красивой женщине (в наши мамы именно такие) наверняка запомнится новогодний презент в виде фотосессии. Профессиональный фотограф поможет каждой женщине почувствовать себя самой обаятельной и привлекательной. Он выставит правильный свет, подберет нужный ракурс и при необходимости обработает полученные фотографии.Творческая натура, которая любит что-то мастерить своими руками, вязать, вышивать, наверняка оценит креативный мастер-класс. Тем более что учиться никогда не поздно.Подарите своей дорогой женщине поход на учебный курс, а чтобы ей не было одиноко, составьте компанию. С дочерью мама определенно не заскучает на курсах живописи, а с сыном вспомнит молодость на уроке латиноамериканских танцев или вальса.Вспомните, когда ваша мама или свекровь в последний раз была в СПА-салоне. Никогда? Подарите ей чудесный расслабляющий отдых. Но выбирая СПА-программу, не забудьте удостовериться, что она не противопоказана ей по состоянию здоровья. Или подберите максимально нейтральную, которая подойдет практически всем. Например, ароматерапию на цитрусовых маслах или комплексную процедуру для лица, включающую очищение, увлажнение, пилинг и всевозможные маски. А можно просто подарить ей сеансы маникюра и педикюра.Если же ваши любимые женщины – фанатки кулинарии, почему бы не порадовать их каким-то чудо-прибором, который станет для них настоящим помощником? Ну, например, аппарат для заделки голубцов, мультиварку или фондюшницу.Книга – наверное, тоже может стать приятным и очень удачным подарком, если мама любит читать. Выбирая книгу, учитывайте ее литературные вкусы: узнайте, какие у нее любимые авторы, тематика. Это поможет выбрать книгу в ее любимом жанре: эзотерика и религиозная литература, научно-популярная, любовный роман, детектив, фэнтези или другие жанры художественной литературы. А возможно, это будет томик трогательных стихов, собранных лично вами. Отберите ее любимые стихи и закажите печать уникальной красивой сборки. В нем каждая страница будет говорить о вашей искренней любви к самому дорогому в мире человеку.