По состоянию на 29 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 46 921 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 68 385 случаев заболевания COVID-19, 12 191 человек находится под медицинским наблюдением, 55 124 пациента выздоровели, 1070 - умерли.По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 декабря в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 037 362 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 18 081 человек умер, 681 835 - выздоровели.