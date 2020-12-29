Лучший способ защитить себя и своих близких во время пандемии Covid-19 — остаться дома с семьей. Ну а тем, кто все же решил праздновать в компании, Центр общественного здоровья дал рекомендации, как это сделать максимально безопасно.

В ЦОЗ рекомендуют собираться небольшой компанией – до десяти человек или меньше. Специалисты также обращают внимание, что празднование в помещении более опасно, чем на открытом воздухе.

Медики рекомендуют отменить поход на вечеринку, если есть симптомы гриппа или коронавируса.

– Помните, что люди без симптомов или те, кто недавно выздоровел и получил отрицательный тест, все еще могут распространять вирус, – предупреждают в Минздраве.

Специалисты просят придерживаться простых правил:

– носить маску в помещении и на открытом воздухе;

– иметь с собой запасную маску;

– соблюдать физическую дистанцию;

– избегать скопления людей и плохо проветриваемых помещений;

– часто мыть руки водой с мылом минимум 20 секунд или использовать дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта.

Тем временем в Министерстве иностранных дел сообщили, что правительство не планирует ограничивать путешествия из-за сообщений о новых штаммах коронавируса, которые обнаруживаются в разных странах.

– Будем надеяться, что ничего форс-мажорного в ближайшие недели в мире в плане пандемии не произойдет, – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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