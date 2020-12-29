Лучший способ защитить себя и своих близких во время пандемии Covid-19 — остаться дома с семьей. Ну а тем, кто все же решил праздновать в компании, Центр общественного здоровья дал рекомендации, как это сделать максимально безопасно.В ЦОЗ рекомендуют собираться небольшой компанией – до десяти человек или меньше. Специалисты также обращают внимание, что празднование в помещении более опасно, чем на открытом воздухе.
Медики рекомендуют отменить поход на вечеринку, если есть симптомы гриппа или коронавируса.
– Помните, что люди без симптомов или те, кто недавно выздоровел и получил отрицательный тест, все еще могут распространять вирус, – предупреждают в Минздраве.
Специалисты просят придерживаться простых правил:
– носить маску в помещении и на открытом воздухе;
– иметь с собой запасную маску;
– соблюдать физическую дистанцию;
– избегать скопления людей и плохо проветриваемых помещений;
– часто мыть руки водой с мылом минимум 20 секунд или использовать дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта.
Тем временем в Министерстве иностранных дел сообщили, что правительство не планирует ограничивать путешествия из-за сообщений о новых штаммах коронавируса, которые обнаруживаются в разных странах.
– Будем надеяться, что ничего форс-мажорного в ближайшие недели в мире в плане пандемии не произойдет, – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.