Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковской местной прокуратуры № 2 к застройщику о восстановлении памятника архитектуры, расположенного по улице Гоголя, 2.

Дом №2 на улице Гоголя является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Минувшим летом владельцем мансардных помещений – обществом с ограниченной ответственностью начаты строительные работы в доме под видом капитального ремонта. Однако фактически осуществлялась реконструкция в виде надстройки дополнительных этажей, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.– Указанные действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия, – говорят в прокуратуре. – В законе предусмотрены обязанности собственника при использовании памятника обеспечивать сохранение его подлинности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, отделки и т.д.Кроме того, по данным прокуратуры, строительство осуществлялось без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и ГАСК.Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.Решение суда пока не вступило в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.