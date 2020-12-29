Народный депутат Украины Юлия Светличная получила почетный диплом за вклад в развитие искусства Украины и благодарность за постоянную поддержку талантливой молодежи. На днях в Харькове состоялся юбилейный European Talent Show Festival, ставший благодаря содействию Юлии Светличной одним из самых популярных международных фестивалей в стране.

В минувшие выходные в Харькове прошел European Talent Show Festival – международный европейский фестиваль-конкурс от сети международных детских и юношеских фестивалей European Festival.В этом году мероприятие стало юбилейным. За пять лет в фестивале приняли участие более 50 тысяч талантливых участников и 40 тысяч гостей, около 700 коллективов Украины. И на протяжении всех этих лет фестиваль поддерживала Юлия Светличная, благодаря чему он стал одним из самых популярных мероприятий в сфере искусства в Украине. И хотя в этом году конкурс пришлось проводить с соблюдением карантинных ограничений, популярность его осталась неизменной.В финальной части мероприятия от имени народного депутата победителей приветствовал председатель фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском городском совете Анатолий Бабичев. Он передал слова поддержки и поздравления от лидера партии, наградил победителей.Основатель сети фестивалей European Festival, глава правления Европейского благотворительного фонда «Будущее Украины» Рашель Кухтина поблагодарила Юлию Светличную за постоянную поддержку развития талантливой молодежи и передала ей почетный диплом за вклад в развитие искусства Украины.Развитие гуманитарной сферы было приоритетным направлением развития Харьковщины в период губернаторства Юлии Светличной. Она не только занималась укреплением инфраструктуры учреждений культуры – от областного центра до самых отдаленных сел, – но и всегда поддерживала деятелей искусства. В частности, именно по инициативе Юлии Светличной сотрудники областных академических театров получили 30-процентную надбавку к зарплате из областного бюджета. Народная избранница уверена: уделять внимание культуре и искусству необходимо всегда, особенно в тяжелые времена.