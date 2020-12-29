В канун нового года харьковчанам напомнили о самом надежном способе регулярно получать популярное печатное издание.

Уважаемые читатели!Грядущее в январе ужесточение карантина может ударить по печатной прессе. Кабмин не внес печатные СМИ в список разрешенных к продаже, хотя практически во всем мире пресса отнесена к товарам первой необходимости. Если власть не исправит свою ошибку, мест, где можно купить газету, станет меньше. В такой ситуации самый надежный способ оставаться с нами – подписаться на «Вечерний Харьков» в любом почтовом отделении. Подписной индекс –Газета, как и прежде, будет выходить по вторникам, четвергам и пятницам. Мы продолжим информировать вас о событиях в стране и в регионе, публиковать консультации специалистов, отвечать на важные вопросы.