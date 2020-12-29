На площади Свободы установили инсталляцию в виде медицинской маски. Такая же была в Киеве на Контрактовой площади

Об этом пишет "Суспільне". По словам одного из организаторов акции Владислава Возного, проект призван привлечь внимание к ментальному здоровью во время пандемии коронавируса, а также Национальной горячей линии психологической поддержки.



"Мы создали эту маску и катаемся с ней по Украине. Маска - лишь часть большой информационной кампании, которая сосредоточена на том, чтобы рассказать людям о Национальной горячей линии психологической и эмоциональной поддержки. Эти страхи написаны от людей разного возраста. Кто-то переживает за своих родственников, кто-то за внуков, кто-то работает дома. Маска - это символ защиты от пандемии, а мы должны донести людям, что они не должны закрываться в себе, не бояться делиться своими страхами и переживаниями с другими, с близкими, со специалистами, поэтому мы придумали выразить это в инсталляции", - рассказал Возный.



Маска будет находиться в Харькове до 19:00 29 декабря, после чего поедет в Краматорск Донецкой области.