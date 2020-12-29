В Харькове пассажиры маршрутки № 209 поссорились из-за карантинных правил проезда в общественном транспорте.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.Судя по видео, конфликт начался вокруг пожилого мужчины, который зашел в заполненную людьми маршрутку и должен был сесть на свободное место, так как из-за карантина не должно быть «стоячих» пассажиров. Однако он не сделал это.На видеозаписи видно, что мужчину начали выталкивать из маршрутки, но в результате он таки сел на место.«Не трогайте человека, оставьте его в покое!», — кричали пассажиры.