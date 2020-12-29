События В какую сумму харьковчанам обойдется новогодний стол Вечерний Харьков 19:29 186 О ценах на основные продукты праздничного стола узнавали журналисты телеканала "р1". Читайте также В Голливуде снимут фильм про пандемию коронавируса В Харькове ДТП с участием 4 машин В Харьковской области - туман и гололедица БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Голливуде снимут фильм про пандемию коронавируса События 22:01 Лента новостей В Голливуде снимут фильм про пандемию коронавируса 22:01 В Харькове ДТП с участием 4 машин 21:25 В Харьковской области - туман и гололедица 21:01 В Харькове задержали автоугонщика 20:31 Президент Украины отстранил главу Конституционного суда 19:47 В какую сумму харьковчанам обойдется новогодний стол 19:29 Редакция газеты «Вечерний Харьков» обратилась к своим читателям 19:20