Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет РБК-Украина.



Ранее его просил об этом Офис генерального прокурора.



Действующему главе вручено подозрение по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса.



Подозрение связано с делом, открытым в 2013 году по факту незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Предприятие сейчас находится на территории, подконтрольной так называемой "Донецкой народной республике".



Александр Тупицкий на тот момент занимал должность главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда. По версии следствия, он способствовал присвоению активов завода в судебном порядке.



В связи с сообщением о подозрении Офис генпрокурора направил главе государства ходатайство об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца.