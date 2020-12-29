Машину украл местный житель, который решил покататься

Об этом сообщили в полиции. По информации правоохранителейт об исчезновении ВАЗ-2104 28 декабря около 19:00 в Краснокутский отделения полиции заявил 40-летний житель поселка Краснокутск.



При проведении оперативно-розыскных действий участковые офицеры полиции в тот же день установили лицо, причастное к совершению преступления. Владелец автомобиля поставил машину возле дома и оставил ключи в замке зажигания. Местный житель решил покататься на автомобиле. После того как закончилось топливо, злоумышленник оставил его на обочине.



Следователи Краснокутского отделения полиции сообщили мужу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.