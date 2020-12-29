Американский кинорежиссер Стивен Содерберг работает над сиквелом своего же фильма "Заражения" 2011 года

Как пишут Буквы оригинальный фильм 2011 года повествует о вирусе, который распространяется через фомиты, попытках ученых и представителей здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии и в конечном итоге открытии вакцины, которая сдержала распространение вируса.



В 2020 году фильм получил новый виток популярности в связи с пандемией коронавируса по всему миру.



Проект пока находится на ранней стадии.