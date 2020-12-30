События В Харькове снова появился лев Вечерний Харьков 09:44 177 В центре Харькова мужчина выгуливал львенка Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Львенка заметили на площади Свободы. Читайте также На сессии Харьковского горсовета разбросали «деньги» Художник поздравляет харьковчан уникальными открытками В Харькове бесследно пропала женщина (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На сессии Харьковского горсовета разбросали «деньги» События 13:07 Лента новостей На сессии Харьковского горсовета разбросали «деньги» 13:07 Художник поздравляет харьковчан уникальными открытками 13:02 В Харькове бесследно пропала женщина (фото) 12:44 В Минздраве порадовали украинцев относительно COVID-вакцинации 12:22 В Харьковской области 31 декабря заметно потеплеет 12:04 Под Харьковом суд признал виновным водителя, скрывшего факт ДТП 11:54 30 декабря в мире отмечают День заворачивания подарков 11:44