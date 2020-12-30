В центре Харькова мужчина выгуливал львенка

Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Львенка заметили на площади Свободы.

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