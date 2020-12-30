Причиной пожара стала неосторожность при курении

Как сообщили спасатели, вызов на ул. Москалевскую, 152, поступил 29 декабря, в 17:02.



Прибыв на место спасатели обнаружили, что горел заброшенный жилой дом.



На момент прибытия спасателей все помещения были заполнены дымом. В одной из комнат пожарные нашли бездомного, мужчину 1979 года рождения, и вынесли его на свежий воздух. Медики оказали ему помощь. Мужчина отказался от госпитализации.



Площадь пожара составила около 5 кв. м. Горели домашние вещи. В 17:19 огонь потушили.



По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.