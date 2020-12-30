Мужчина работает в региональном филиале "Южная железная дорога"

Как сообщили в Шевченковском районном суде, 15 сентября 2018 года мужчина с добровольного согласия матери несовершеннолетнего потерпевшего под предлогом празднования своего дня рождения, привез семилетнего мальчика к себе домой. Вечером мужчина обманом заставил ребенка раздеться и лечь на кровать. После этого мужчина совершил с мальчиком развратные действия, в том числе демонстрировал ребенку свои половые органы, заставил к ним прикасаться.По данным суда, обвиняемый работает транспортировщиком производственного подразделения "Локомотивное депо Купянск" регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Украинская железная дорога".Мать ребенка объяснила, что работает проводником и с обвиняемым они давно знакомы, около семи лет. В 2018 году они вместе ездили на отдых к морю, где мужчина и познакомился с ее сыном. Женщина добавила, что отпустила мальчика в гости к мужчине под предлогом того, что последний праздновал свое 45-летие. По словам матери ребенка, о том, что произошло, она узнала только в мае 2019 года, после чего обратилась в полицию.Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.