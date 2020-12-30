Водитель солгал полицейским и попытался скрыть свое участие в аварии

Об этом сообщается в приговоре Змиевского районного суда Харьковской области.



По данным суда, обвиняемый около 19:30 24 октября 2020 года, управляя автомобилем ВАЗ-21099, ехал по автодороге Харьков — Змиев — Балаклея в направлении Харькова. Во время движения мужчина столкнулся с автомобилем Mercedes и уехал с места ДТП.



Вечером обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о том, что его автомобиль, который он оставил около своего дома -украли.



На суде мужчина объяснил, что таким образом пытался скрыть факт своего участия в дорожной аварии.



Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.