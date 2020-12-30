Ветераны требуют восстановить право на льготный проезд, а патриотические организации протестуют против переименования проспекта Науки в честь Геннадия Кернеса.

Перед второй сессией депутатов Харьковского городского совета VIII созыва под стенами мэрии собрались ветеранские и патриотические организации, которые протестуют против инициатив городской власти по отмене льготного проезда для участников боевых действий и переименования проспекта Науки в честь Геннадия Кернеса.Видео с места событий опубликовали в харьковском телеграм-канале "ВЕХА".