Для начала проведения вакцинации от коронавируса в Украине все готово. Вскоре подпишут контракты на поставку вакцин, говорит Степанов.

Глава Минздрава Максим Степанов заявляет, что Украина готова к вакцинации против коронавируса.- Я могу сказать, что Украина готова к проведению вакцинации по всем этапам, независимо от вида вакцины, которую мы получим, - сказал министр.Он анонсировал подписание договоров на поставку вакцины с компаниями-производителями.- Думаю, что вскоре мы уже сообщим о подписании непосредственно договоров с компаниями производителями, с которыми мы ведем переговоры более 4 месяцев. Основная вещь, на которой мы настаиваем - это сроки поставки, для нас очень важно как можно быстрее получить эти вакцины, - говорит Степанов.Министр рассчитывает, что вакцинация будет проходить быстро и безопасно, а прививочная кампания против COVID-19 не повлияет на другие программы иммунизации.